United deze week terug naar Brussel vanuit Chicago en Newark

United herstart vandaag en woensdag haar vluchten vanuit Chicago en Newark naar Brussel. De maatschappij is al opnieuw actief op de route vanuit Washington. Het gaat om in totaal zeven vluchten per week die er naar Brussel bijkomen.

Vanavond stijgt in Chicago sinds lange tijd opnieuw een passagiersvlucht op richting Brussel. United herstart haar lijndienst vanuit Illinois naar België en zal vier keer per week (maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag) actief zijn op deze route. United zal hiervoor de B787-9 gebruiken.

De route vanuit Newark herstart woensdagavond. Er komen drie vluchten per week (woensdag, vrijdag en zondag) op de dagen dat United niet vanuit Chicago naar Brussel vliegt. De Newark-vlucht zal opnieuw door de B787-10 worden uitgevoerd.