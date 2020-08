Binnenkort COVID-19-testcentrum op Brussels Airport

Op Brussels Airport komt er binnenkort een testcentrum waarbij zowel aankomende als vertrekkende passagiers zich kunnen laten testen op COVID-19. Daardoor kunnen passagiers quarantaine vermijden bij aankomst in België of op hun vakantiebestemming waarvoor een negatieve test geëist wordt.

Het gaat om een mobiel testcentrum dat op het vertrekniveau zal worden geïnstalleerd en waar passagiers een PCR-test zullen kunnen afnemen. De test wordt ter plaatse geanalyseerd en een resultaat wordt binnen de 3 uur medegedeeld.

Voor aankomende passagiers vanuit een rode zone zal de test 46,81 euro gaan kosten. Voor vertrekkende passagiers die graag een negatieve uitslag willen om hun vakantieland binnen te mogen zal de sneltest 135 euro bedragen. Een standaardtest kost 67 euro.

Deze testfaciliteit zal worden uitgebaat door Ecolog in partnerschap met Van Poucke-Eurofins. Ecolog is actief in de wereldwijde logistiek en crisismanagement en Van Poucke-Eurofins is gespecialiseerd in laboratoriumonderzoek. Het labo is geaccrediteerd door Scienscano en zal tegen begin september operationeel zijn.