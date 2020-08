Cijfers: vliegverkeer Brussels Airport gestagneerd, Schiphol herstelt sneller

Het vliegverkeer van en naar Brussels Airport is gestagneerd en stijgt voorlopig niet meer verder. Momenteel zijn er 61 procent minder vluchten dan in dezelfde periode vorig jaar. Het vliegverkeer in Amsterdam daarentegen herstelt zich sterker dankzij de forse opschaling van KLM eerder deze maand.

Alle grafieken zijn afkomstig van Eurocontrol

Zonder meer vertrouwen en minder bangmakerij van de Belgische media lijkt het erop dat het vliegverkeer van en naar Brussels Airport momenteel niet veel meer kan stijgen. Nu zijn er 61 procent minder vluchten dan vorig jaar en in plaats van een lichte toename zien we de voorbije dagen zelfs opnieuw een zeer kleine afname.

De home carrier Brussels Airlines voert nu 76 procent minder vluchten uit dan vorig jaar en dat aantal neemt voorlopig niet toe. Nu de zomervakantie ten einde loopt en het flikkerbord van de Belgische overheid dagelijks blijft wisselen tussen groene, oranje en rode gebieden blijft het afwachten of de maatschappij deze herfst er in zal slagen haar aanbod verder uit te breiden.

Amsterdam daarentegen is aan een mooi herstel kunnen beginnen. Momenteel zit Schiphol nog maar aan 47 procent minder vluchten dan vorig jaar. Dankzij de forse opschaling van de activiteiten van KLM eerder deze maand zien we het vliegverkeer daar sneller herstellen. KLM voert nu nog maar 42 procent minder vluchten uit.

Het vliegverkeer in België in z’n geheel ligt momenteel op min 47 procent. Dat komt vooral door de sterke toename aan vrachtvluchten die de sterke daling van het aantal passagiersvluchten voor een deel kan goedmaken. Zo kent de luchthaven van Luik ongeziene tijden. De luchthaven van Luik ontvangt momenteel zo’n 13 procent meer vluchten dan gewoonlijk.