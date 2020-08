Lege middenzetel boekbaar bij Eurowings vanaf 18 euro

Bij Eurowings kan je vanaf september op de website een gegarandeerde lege middenzetel boeken vanaf 18 euro. Daardoor ben je dan zeker van meer ruimte tussen jou en de volgende passagier en dus ook meer comfort. Beschikbaarheid zal afhangen van vlucht tot vlucht.

De voorbije weken kon in de testfase via het servicecentrum al een lege middenzetel worden geboekt op verschillende vluchten en volgens Eurowings is er veel interesse. Op korte termijn verkocht Eurowings zo al 5.000 lege zetels zonder dat het product echt werd gepromoot.

De lege stoel zal op alle routes van Eurowings kunnen worden geboekt, maar zal afhankelijk zijn van beschikbaarheid. Niet iedereen zal uiteraard een lege stoel kunnen kopen en de prijzen zullen ook variabel zijn met een prijs ‘vanaf 18 euro’.