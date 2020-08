Open brief van 450 onafhankelijke reiskantoren en reisorganisatoren

In een open brief, die hieronder integraal te lezen is, hebben 450 reiskantoren en reisorganisatoren hun stemmen gebundeld om aandacht te vragen voor de reissector. In de brief wordt vooral achter grondige steunmaatregelen gevraagd en om mee aan tafel te mogen zitten met de politiek, die momenteel vooral naar virologen luistert en niet naar andere professionals waardoor reizen als risicovol en gevaarlijk wordt voorgesteld.

De reissector kreunt en we stevenen af op een regelrecht bloedbad.#SaveOrSink

We zijn één van de zwaarst getroffen sectoren door de coronamaatregelen met meer dan 8.000 mensen die rechtstreeks actief zijn in de reisbureau- en reisorganisatorensector. Dan spreken we nog niet over de vele aanverwante bedrijven en hun personeel die gelinkt zijn aan onze sector met in totaal meer dan 96.000 personen in België zoals :

– luchthavens

– taxibedrijven

– hotels

– luchtvaartmaatschappijen

– verzekeringsmaatschappijen

– verkopers van reiskledij en -materiaal

– cateringbedrijven

– evenementenbureau ’s

– lokale agenten in het buitenland

Sinds maart hebben we geen of amper inkomsten, enkel kosten:

Mensen repatriëren en bijstaan in het buitenland.

Bestaande reizen omboeken naar een latere datum (soms meerdere malen) zonder zekerheid te hebben dat de reis kan doorgaan.

Vele betaalde voorschotten/saldo’s aan leveranciers in het buitenland kunnen niet meer gerecupereerd worden.

De klant is safe en krijgt sowieso zijn geld terug (indien geboekt bij de georganiseerde reissector) maar wij staan met onze rug tegen de muur.

Er worden geen nieuwe reservaties meer gemaakt door de onzekerheid, dus de inkomsten zijn nihil. Last-minute reservaties worden momenteel in de meeste gevallen online geboekt of rechtstreeks bij de hotelier.

Voor reisorganisatoren die gespecialiseerd zijn in verre bestemmingen, is er in België geen perspectief en zijn er enkel kosten geen inkomsten. In andere Europese landen worden reizen naar bepaalde veilige niet-EU landen wel toegelaten.

Enkel +/- 6% van de bestemmingen wereldwijd kunnen we momenteel aanbieden en dit kan ook dagelijks aangepast worden met de onwerkbare kleurencodes.

De reissector komt enkel negatief of nauwelijks in de media voor:

Enkele virologen en politici in België focussen constant op het feit dat reizen gevaarlijk zou zijn en niet aangeraden is.

Het zo geprezen concept van ‘Staycation’ werkt helemaal niet, het is dan ook op heel wat plaatsen in het buitenland veiliger dan in België. Diverse getuigenissen van reizigers bevestigen dit.

Wie toch op reis vertrekt, wordt bestempeld als roekeloos of zelfs onverantwoord. Of krijgt een kleurenpallet van kleurencodes naar zijn hoofd geslingerd waardoor men het bos door de bomen niet meer kan zien.

Vooral ‘negatieve verhalen’ uit het buitenland komen in de pers.

Zolang reizen op zich als ‘gevaarlijk’ of ‘onverantwoord’ beschouwd wordt door bepaalde virologen, media en politici (terwijl hier helemaal niets van aan is), is dit broodroof voor onze sector.

Enkele cijfers van de sector

Omzet van de sector 7.3 miljard euro

Waarvan 3.5 miljard pakketreizen, 2.9 miljard business travel en 900 miljoen overige.

De raming van niet recupereerbare kosten bedraagt 500 miljoen euro voor 2020.

Openstaande tegoedbonnen worden vandaag ingeschat op 345 miljoen euro.

Aantal tewerkgestelden in de sector op basis van de laatste gegevens van de RSZ (directe tewerkstelling)

7196 mensen werkzaam in de reisbureau/reisorganisatorensector waarvan 6596 bedienden en 600 arbeiders . Reken daar nog een 1000-tal zelfstandigen bij.

We mogen uiteraard ook de toeleveranciers niet vergeten.

Aantal bedrijven in de sector:

1155 bedrijven met in totaal 1815 verkooppunten

NL-talig: 751 bedrijven en 1132 verkooppunten

FR-talig: 405 bedrijven en 683 verkooppunten

Raming verlies omzet:

Inschatting omzetverlies tot en met eind augustus 4.4 miljard euro (= 60,35% van de totale omzet).

euro (= 60,35% van de totale omzet). Indien de situatie aanhoudt tot het einde van het jaar zal dat oplopen tot 6.4 miljard euro of 88,25% van de totale jaaromzet.

of 88,25% van de totale jaaromzet. Voor de bestemmingen buiten Europa is het verlies : 100%

De inschatting is dat vandaag ongeveer 60% tot 70% van de mensen op tijdelijke werkloosheid staan, afhankelijk van de periode en workload. (dossierbeheer). Dit zal vanaf begin september oplopen tot 90% of meer van het volledige personeelsbestand.

We wensen dan ook in dialoog te gaan met de politici en virologen om onze sector te redden, want het is al voorbij 10 na 12. Het is niet pompen of verzuipen meer, maar verdrinken. Enkel een reddingboei kan ons nog helpen. Daarom vragen we nú een concreet langetermijnreddingsplan voor onze sector en in dit geval specifiek voor de reisbureau- en reisorganisatorensector die meestal vergeten wordt.

1. Betrek ons bij het beleid. Er zijn bewijzen dat reizen coronaproof kunnen doorgaan. Het is dus belangrijk dat de politiek niet enkel aan tafel zit met de virologen, maar ook met experts uit de sector zelf.

2. Financiële steunmaatregelen op maat van onze reissector. Zit samen met een aantal mensen van onze sector om onze “echte” noden te horen en regelingen uit te werken die noodzakelijk zijn:

Tegemoetkoming om vaste kosten te dekken: water, elektriciteit, huur, telefoon, … (zeker tot 31.03.21)

Verlenging van het overbruggingsrecht (opnieuw gekoppeld aan omzetverlies en niet aan het feit of we gesloten zijn) tot een nader te bepalen datum. Wij hebben de optie ‘sluiten’ niet in onze lijst staan. Ten allen tijde dienen we ‘wettelijk’ bereikbaar te zijn voor onze klanten en hulp te bieden. Omzetverlies is voor ons de enige relevante maatstaf.

De oprichting van een noodfonds voor de reisbureau- en reisorganisatorensector is een must. Enkel zo kunnen wij de niet recupereerbare kosten te boven komen.

3. Het reddingsplan met limietdatum op 31/12/2020 moet verlengd worden tot in 2021. Als de grenzen eenmaal open gaan, duurt het nog maanden voor de sector terug zal oppikken. De technische werkloosheid in 2021 zal de sector beschermen tegen onvermijdelijke ontslagen.

4. Geef onze sector een lange termijnperspectief en focus niet enkel op Europa bij het openen van de grenzen. Werk gesegmenteerd en laat reizen naar coronavrije regio’s in de wereld toe. Als concreet voorbeeld : Costa Rica wordt door andere Europese landen terecht aangeboden als vakantiebestemming. Wij kunnen geen enkele verre reis aanbieden. Voor ons is dit broodroof. Bepaalde reisorganisatoren die gespecialiseerd zijn in verre bestemmingen hebben hierdoor sinds maart enkel kosten, geen inkomsten.

5. Gebruik in Europa uniforme statistieken (in het meten van de coronacijfers en in het naar buiten brengen van deze cijfers), zodat andere landen zoals bv. de Seychellen of Slovenië de Belgen niet opneemt in hun lijst van gevaarlijke landen en dus de grenzen voor ons sluit of quarantainemaatregelen oplegt.

Via deze link kan u de open brief lezen die we aan de Belgische politici hebben gestuurd



Ondertekend door 450 onafhankelijke reiskantoren/reisorganisatoren.