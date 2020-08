Nieuwe Flight Simulator: eindelijk realistisch vliegen op zicht

De nieuwe Flight Simulator van Microsoft is nu drie dagen uit en we wilden maar al te graag dit stukje revolutionaire software uittesten. We maken hier geen uitgebreide review, daar zijn andere specifieke websites voor, maar we nemen je mee op een vlucht van Grimbergen naar Oostende voor een VFR-vlucht met de Cessna 152.

Na 14 jaar wachten komt er eindelijk een speler die flight simulators voor PC een andere ervaring geeft. De huidige simmers moeten het doen met X-plane, dat een kleinere markt bedient met ook iets minder gedetailleerde vliegtuigen, of met Prepar3D van Lockheed Martin. Deze laatste kocht een licentie van Microsoft Flight Simulator X (FSX) om daar op verder te bouwen voor hun eigen vliegsimulator Prepar3D.

En daar hapert het schoentje. Terwijl X-plane grafisch er al stukken beter uitziet dan Prepar3D, lijkt de sim van Lockheed Martin vandaag visueel nog steeds hetzelfde als FSX. Standaard is er weinig adembenemend’s aan het vliegen op zicht (VFR) in deze simulator. Er zijn dan ook honderden add-ons gemaakt door verschillende bedrijven die luchthavens en professionele vliegtuigen bouwden voor deze sim. Het maakt de simervaring visueel stukken sterker, maar je bent al gauw enkele honderden euro’s kwijt.

De nieuwe Flight Simulator die Microsoft nu uitbrengt is grafisch dan ook met niets te vergelijken dat al bestond. Dankzij Microsoft Azure Technology brengt het bedrijf een uiterst realistisch uitziende sim op de markt. Daarbij wordt de omgeving wereldwijd realistisch weergegeven door driedimensionale gebouwen en omgevingen te creëren op basis van data van Bing Maps, en die voor een deel ‘live’ worden gegenereerd terwijl je over het landschap vliegt. Ook het weer en de wolken zijn stukken realistischer en hebben meer invloed op het vliegen alsook de aerodynamica zelf.

Maar laat ons nu zelf eens een VFR-vlucht uitvoeren. We kiezen voor de Cessna 152 en plaatsen hem met live weer op de apron van Grimbergen. Het eerste wat opvalt is dat de lay-out van de luchthaven zeer accuraat is en zelfs de beschermde historische ronde hangaars worden weergegeven. Wat wel niet klopt is de ondergrond van de landingsbaan. Grimbergen beschikt over een baan 01/19 die voor het grootste deel uit gras bestaat. Enkel aan beide uiteinden van de baan is een asfaltlaag voorzien, maar de simulator maakt hiervan een volledig harde baan van, jammer.

De cockpit van de Cessna ziet er realistisch uit en alle functies, die er in een zo’n Cessna uiteraard niet veel zijn, werken. We starten de motoren en taxiën naar het begin van baan 19. Er heerst een ZO-wind dus we stijgen op richting het zuiden en maken dan snel een linkerbocht om niet in de CTR-zone van de luchthaven van Brussel te vliegen.

De controls voelen wat gevoelig aan, maar dat valt allemaal te finetunen in de instellingen. Het mooie aan deze sim is dat het effect van wind en thermiek hier zeer goed is gesimuleerd. Het is dus niet zo dat eenmaal vanaf de grond je aan een rustige vlucht kan beginnen. Als de lucht in het echt wat turbulent is, is dat in de sim ook. Bij andere vluchten die we hebben gedaan wordt ook de turbulentie van wind die over de bergen komt zeer mooi gesimuleerd.

We vliegen richting het noorden langs het kanaal en verlaten de zone rondom Grimbergen. We zetten koers richting het westen en passeren daarbij eerst Sint-Niklaas en daarna Gent. Het eerste deel van de vlucht is wat donker. Wolken hebben namelijk ook hun invloed op het licht in deze simulator. Ook schaduwzones van grote wolkenzones worden mooi gesimuleerd in het landschap.

Het vliegen op zicht gaat enorm makkelijk. Op basis van luchtfoto’s die in hoge resolutie worden geprojecteerd en gebouwen die ‘live’ worden gegenereerd is het enorm gemakkelijk om wegen, treinsporen, dorpen en steden te herkennen. Het voelt ongelooflijk echt aan.

We klimmen wat hoger richting 4.000 voet en naderen Gent. Een minpuntje is, voor onze regio’s dan toch, dat kerken of kathedralen zoals die van Antwerpen en Mechelen niet zichtbaar zijn in de sim. Om deze als herkenningspunt te gebruiken is het dus toch wat moeilijker. Ook de gebouwen die worden gemodelleerd voor Gent zijn qua hoogte waarschijnlijk dan wel accuraat, maar van bovenuit zien ze er niet echt herkenbaar realistisch uit en ‘blokkerig’. Een klein minpuntje tot nu toe.

We passeren nog even boven Ursel en zetten dan uiteindelijk koers richting Zeebrugge. Ook een leuke nieuwe toevoeging in deze sim is de windmolens die zijn geplaatst. Waar er in het echt windmolens zijn, is dat in de sim ook. Dat is uiteraard zeer handig voor het herkennen van de locatie voor VFR-piloten.

We volgen de kustlijn en bereiden ons voor op de landing in Oostende. We gebruiken baan 26 en maken van de laatste momenten van de vlucht gebruik om wat te spelen met tijd en weer. Zonder dat de PC tijd nodig heeft om te laden kan je live het seizoen en het licht met een tijdregelaar aanpassen. Ook het weer kan je in een vingerknip veranderen gaande van mooi zomerweer tot storm tot winterweer met pakken sneeuw. Het simuleren van mist is ons niet gelukt. Temperatuur, wind, neerslag, wolken en dergelijke kan gemakkelijk worden aangepast, maar een schuifregelaar voor zichtbaarheid is niet te bespeuren.

We landen op baan 26 en ook daar zien we een zeer knappe nieuwe toevoeging aan de sim: banen zijn nu net zoals in het echt niet loodrecht in het landschap geplaatst, maar kennen dus hoogteverschillen.

Conclusie: er zijn zoveel nieuwe toevoegingen en visuele knappe dingen die nieuw zijn aan deze sim (waarvan we het meeste zelfs hier nog niet besproken hebben) dat het vliegen met een flight simulator naar een ongezien niveau wordt gebracht. Voor mensen die graag VFR-vliegen is de sim een schitterend stuk software, maar voor de fans van commerciële vliegtuigen zoals de A320, B737 of B747 zal het nog zeker enkele weken of maanden wachten zijn op een degelijk toestel. De toestellen die namelijk worden meegeleverd met de sim zijn qua cockpit en bediening bedroevend. Dat is uiteraard logisch gezien de kostprijs van de sim en als je weet dat een B747 van PMDG of een A320 van FSLabs 100-150 euro kosten. Desondanks zullen ook deze simmers op termijn wellicht uiterst tevreden zijn met de nieuwe Flight Simulator.