Vanaf zondag terug alle landingsbanen in Brussel beschikbaar

Vanaf zondag 23 augustus om 06:00 zullen terug alle landingsbanen op Brussels Airport gebruikt kunnen worden. Dan gaat baan 07L/25R terug volledig open.

De bovenste asfaltlagen werden afgefreesd en opnieuw aangelegd over bijna de volledige oppervlakte van de baan. Het bebakeningssyteem van de baan, inclusief alle bekabeling, is vervangen. Op plaatsen waar dit nog niet het geval was, werd deze bebakening vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Ook de afwatering werd opnieuw aangelegd met nieuwe goten en rioleringsbuizen.