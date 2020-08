Europese Commissie keurt staatssteun aan Brussels Airlines goed

Nadat de Belgische overheid en Lufthansa een akkoord hadden gesloten omtrent de staatssteun ter waarde van 290 miljoen euro, heeft de Europese Commissie vandaag haar goedkeuring gegeven voor de staatssteun aan Brussels Airlines.

De Europese Commissie erkent dat Brussels Airlines, net zoals alle vele andere luchtvaartmaatschappijen, zwaar getroffen is door de coronacrisis en een belangrijke impact heeft op de nationale economie.

Nadat de Belgische overheid de Europese Commissie op de hoogte bracht van de plannen om de staatssteun toe te kennen aan Brussels Airlines, onderzocht de Commissie of deze staatssteun het Europees recht naleeft.

De staatssteun van 290 miljoen euro kan opgedeeld worden in een lening ter waarde van 287,1 miljoen euro voor een periode van zes jaar en een herkapitalisatie van 2,9 miljoen euro in de vorm van winstaandelen. De lening kan in schijven van minstens 30 miljoen euro opgenomen worden. Deze staatssteun betekent dan ook dat de Duitse staatssteun aan Lufthansa met 290 miljoen euro verminderd wordt.

De Europese Commissie is van oordeel dat de staatssteun het Europees recht niet schendt. Elementen die door de Europese Commissie in aanmerking genomen werden, waren het feit dat de steun niet verder gaat dan nodig, dat er voldoende stimulansen zijn om het geleende bedrag zo snel mogelijk terug te betalen en dat er geen dividenden aan het management mogen uitbetaald worden zolang de staatssteun niet terugbetaald is.