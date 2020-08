Delta keert voorlopig ook volgende zomer niet terug met Atlanta-route

Delta hervat voorlopig zowel komende winter als volgende zomer de Atlanta-route vanuit Brussel niet. Volgens het huidige vliegschema wordt enkel de route naar New York JFK behouden.

Delta plant om voor minstens een jaar de route tussen Atlanta en Brussel niet meer op te starten. Brussel is samen met Düsseldorf, Milaan, Venetië en Zürich één van de Europese steden die uit het Atlanta-netwerk is geschrapt.

De vluchten naar New York JFK worden wel behouden. In de winter start Delta momenteel terug op met 5 vluchten per week met de B767-400. Vanaf het zomerseizoen wordt dat terug een dagelijkse vlucht met hetzelfde type toestel.