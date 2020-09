Zes verwachte bestemmingen erbij voor Brussels Airlines in september

In september plant Brussels Airlines een verdere kleine uitbreiding van het netwerk. Komende maand herstart de maatschappij zes bestemmingen. In oktober zouden er nog eens vijf moeten bijkomen.

Het gaat om Gothenburg vanaf 14 september, Bologna vanaf 22 september, Birmingham en Warschau vanaf 28 september en Edinburgh en Oslo vanaf 29 september. Alles zal echter afhangen van reisrestricties in deze landen.

In oktober starten dan ten vroegste de vluchten naar Bazel, Ljubljana, Yerevan, Tel Aviv en New York. De vluchten naar New York JFK staan momenteel gepland vanaf 1 oktober, maar dan moet reizen naar de Verenigde Staten wel weer worden toegestaan.