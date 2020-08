Kwart Belgische ondernemingen verwacht minder zakenreizen

Een kwart van de Belgische ondernemingen geeft aan na de crisis minder te reizen voor het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de ERMG (Economic Risk Management Group) bij Belgische ondernemingen.

Bij twee op de drie bevraagde ondernemingen zou de aangepaste manier van werken die door de coronacrisis is ingevoerd ook na de crisis van kracht blijven. Het gaat dan om bijvoorbeeld een soepelere bedrijfsstructuur, meer opties voor telewerk maar ook om een vermindering van het aantal noodzakelijke zakenreizen.

Een op de vier ondernemingen zegt na de crisis minder reizen voor werk te zullen toelaten. Het hangt van de sector af in welke mate die reizen zullen worden afgebouwd. In de industriesector zal het aantal reizen sterker verminderen dan in andere sectoren.