Smartwings Group vraagt bescherming tegen schuldeisers

De Smartwings Group, eigenaar van zowal Smartwings als Czech Airlines, vraagt bescherming tegen haar schuldeisers. Het bedrijf moet de komende weken op zoek naar financiering om het hoofd boven water te houden.

De Smartwings Group heeft in Praag bescherming gevraagd tegen haar schuldeisers. Dat kan op basis van een nieuwe wet die door COVID in het leven is geroepen en bedrijven moet helpen om door de crisis te komen. Smartwings benadrukt dat beide bedrijven voor de crisis winstgevend waren en de negatieve financiële situatie dan ook volledig te wijten is aan deze crisis.

De bescherming laat Smartwings en Czech Airlines toe hun normale operaties voort te zetten terwijl er een langdurige financiële oplossing kan worden gezocht. De groep hoopt om bij de overheid geld los te krijgen via een speciaal programma dat half juli werd opgericht en bedrijven in moeilijkheden financieel moet helpen.

De route-uitbreidingen voor september zouden nog steeds doorgaan. Zo vliegt de maatschappij vanaf september terug tussen Brussel en Praag.