Wizz Air plaatst grote bestelling bij Recaro

Wizz Air heeft bij de Duitse vliegtuigstoelenfabrikant Recaro Aircraft Seating een bestelling geplaatst voor enkele tienduizenden vliegtuigstoelen.

Het order bestaat uit exact 31,767 stoelen in de driezit-configuratie. Het type dat werd besteld is de SL3710, dat een lichtgewicht economy class stoel is. Deze zal vanaf 2021 in de 146 Airbussen tellende vloot van de Hongaarse prijsvechter worden geïnstalleerd.

Het order is onderdeel van een samenwerking waarbij WizzAir samen met het moederbedrijf Indigo Partners tekende voor ongeveer 96.000 stoelen.