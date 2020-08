Xwing vliegt met eerste autonome Cessna 208B

De voorbije vier jaar heeft het Amerikaanse bedrijf Xwing uit het oog van de spotlights met een Cessna 208B Grand Caravan talloze autonome vluchten uitgevoerd. In juli van dit jaar werd daarbij al bijna 40 uur autonoom gevlogen en werden 70 motoruren genoteerd.

Xwing is opgericht door de Belgische software-ingenieur Marc Piette en is gevestigd in San Francisco. Het bedrijf heeft inmiddels bij de Amerikaanse FAA een zogenaamde ‘Part 135 Air Carrier’-certificaat verkregen waarmee commerciële vluchten tot 500 nm (926 km) kunnen worden uitgevoerd en dit zonder dat er een piloot in de cockpit aanwezig moet zijn.

Voor de uitvoering van deze vluchten wordt gebruik gemaakt van Xwing’s Autoflight System. Vliegtuigen kunnen met dit systeem worden omgebouwd naar zogenaamde optionally piloted-luchtvaartuigen, waarbij de piloot dus een optie is voor de besturing van het vliegtuig. Hierbij worden de besturingssystemen aan boord van het vliegtuig gekoppeld aan een computer. Dit systeem kan het vliegtuig autonoom starten, vliegen en landen. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van ‘detect-and-avoid’-sensoren die gevaren in de lucht en op de grond detecteren waarna actie wordt ondernomen.

Ook wordt geavanceerde navigatiesoftware gebruikt waardoor het toestel als het ware een verhoogd omgevingsbewustzijn heeft. Gedurende alle fases kan een operator op de grond de volledige controle over het toestel overnemen.

Xwing rekent in eerste instantie op het gebruik van deze technologie bij het uitvoeren van regionale vrachtroutes. Op iets langere termijn moeten ook passagiers met een autonoom bestuurd vliegtuig kunnen meevliegen.