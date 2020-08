EASA start in september met testvluchten B737 MAX

Vanaf volgende week start EASA met testvluchten met de B737 MAX. Boeing heeft sinds de crash van Ethiopian Airlines vorig jaar allerlei aanpassingen gedaan aan het toestel. De Amerikaanse FAA is al enige tijd bezig met de evaluatie van deze aanpassingen, nu gaat ook EASA deze onafhankelijk beoordelen.

EASA is van mening dat het herontwerpen en aanpassen van de B737 MAX in een geavanceerde fase zit, zodat het kan beginnen met het testen en evalueren. Vanaf 7 september start EASA met testvluchten met de B737 MAX in het Canadese Vancouver. Vanaf 1 september worden er ook al simulatortesten gedaan in Gatwick.

Sinds de crash van een B737 MAX van Ethiopian Airlines vorig jaar, heeft Boeing al verscheidene aanpassingen moeten doorvoeren aan het ontwerp, de software en het trainingsprogramma. Zo zijn er uiteraard aanpassingen gebeurd aan de MCAS-software, dat aan de basis lag van twee crashes, maar zal ook de training van de piloten anders gebeuren.

De druk van de certificering door de verschillende luchtvaartautoriteiten is door de COVID-19-crisis wat afgenomen. Waar maatschappijen voor de crisis met een tekort aan vliegtuigen kampten, hebben zij nu vaak een overschot aan toestellen. Wanneer een B737 MAX echter terug in het luchtruim zal worden losgelaten met passagiers, is nog niet duidelijk.