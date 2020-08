Piloot komt om na crash nabij vliegveld Kiewit

Deze namiddag is om iets voor 15:30 een vliegtuigje neergestort nabij het vliegveld van Kiewit, bij Hasselt. De piloot kwam daarbij om het leven.

Volgens eerste berichten zou het gaan om een Tipsy Nipper T66 met registratie OO-EFA. Dat toestel is in privébezit en is gebaseerd op het vliegveld van Kiewit. Het ongeval zou zich vrijwel meteen na het opstijgen hebben voorgedaan. Wat er precies is gebeurd is niet bekend.

Het type toestel werd in de jaren 50 in België ontwikkeld. Het is een éénzitter zonder plek voor passagiers.