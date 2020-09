België kleurt Spanje rood op de kaart

Alle niet-essentiële reizen naar het Spaanse grondgebied met uitzondering van Tenerife zijn vanaf vrijdagavond 16 uur verboden. Dat heeft Buitenlandse Zaken vandaag beslist door Spanje code rood te geven. Een nieuwe klap voor de Belgische reissector nadat ook al het populaire Griekenland recentelijk een negatieve COVID-test eist voor Belgen.

Vanaf vrijdag 16 uur worden alle niet-essentiële reizen naar Spanje met uitzondering van Tenerife verboden. Dat heeft Buitenlandse Zaken net bekendgemaakt met een update van de kleurenkaart. De Belgen die nu nog in Spanje verblijven kunnen voor vrijdagavond nog terugkeren zonder de verplichte test en quarantaine te hoeven doen.

Rood is uiteraard slecht nieuws voor de Belgische maatschappijen TUI fly en Brussels Airlines. Deze laatste vloog op het vasteland enkel nog maar naar Alicante en Malaga nadat door vorige updates momenteel alle vluchten naar Barcelona, Bilbao en Madrid tot midden september zijn geschrapt. Naar Alicante en Malaga vliegt de maatschappij volgens de planning gemaakt in augustus in totaal 13 keer per week en naar Las Palmas 2 keer per week.

Voor TUI fly is de schade helaas groter. De maatschappij schrapte haar vluchten richting de Balearen al tot eind september, maar nu zijn ook de andere Spaanse bestemmingen in gevaar. TUI fly plande op basis van het vliegschema van volgende week in totaal 51 vluchten per week naar de Spaanse steden. Het gaat dan om Alicante (21/week), Corvera (3/week), Malaga (15/week), Jerez de la Frontera (1/week), Las Palmas (7/week), Valencia (2/week) en Lanzarote en Fuerteventura (2/week)

De vluchten naar Tenerife kunnen momenteel nog wel doorgaan. Brussels Airlines heeft 3 vluchten per week naar Tenerife op de planning en TUI fly 11 per week die vaak met andere eilanden werd gecombineerd.