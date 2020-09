Flightlevel Update 1 – Enquête en Blogs

Zoals beloofd in onze enquête van voor de zomervakantie brengen we jou als trouwe bezoeker vanaf nu sporadisch op de hoogte over Flightlevel met updates. In deze update kom je meer te weten over enkele resultaten van onze enquête en over de start van onze nieuws Blog-reeks.

Enquête

Om meer te weten te komen over jullie als frequente bezoeker van onze website lanceerden we voor de zomervakantie onze eerste enquête die vele honderden bezoekers invulden. We waren verheugd om te zien hoeveel onder jullie de moeite namen om onze open vragen in te vullen en ons zo waardevolle feedback bezorgden. Uiteraard waren we ook heel tevreden over de veelal positieve feedback die jullie daarin schreven. Daaruit bleek dat jullie Flightlevel vooral waarderen voor zijn kijk op het Belgische luchtvaartnieuws en vooral onze artikels over het reilen en zeilen op Brussels Airport met nieuwtjes die de mainstream media niet coveren, waarderen jullie sterk. Dat zal uiteraard ook in de toekomst zo blijven.

Uiteraard waren er ook opmerkingen van punten die beter konden, en om die punten te verbeteren hebben we reeds de eerste stappen genomen. Sinds deze zomer worden de commentaren onderaan op onze artikels gemodereerd zodat beledigende en afbrekende commentaren vanaf nu geweerd kunnen worden. Uiteraard is jullie onderbouwde mening nog steeds welkom. Ook de Spottersguide hebben we van onze homepage verwijderd. Deze dateerde nog van in de beginjaren van Flightlevel toen we de overstap maakten van flightsimx.be als community, maar is met onze huidige focus niet meer relevant voor onze doelgroep. Via Google is deze wel nog steeds beschikbaar voor diegene die informatie over spotten op Brussels Airport zoeken.

In de enquête peilden we ook naar verschillende mogelijke toekomstige projecten. Daarover hebben we momenteel nog niets spectaculair te delen maar we kunnen wel zeggen dat we hopen de komende maanden ons eerste (virtueel) evenement te organiseren.

Blogs

Uit de enquête bleek dat een groot aantal van jullie geïnteresseerd zouden zijn in enkele blogs die geschreven worden door mensen uit de luchtvaartsector (in z’n brede context). We zijn dit nog verder aan het uitwerken maar we kunnen wel al onze eerste 3 blogs aankondigen die in september en/of oktober van start gaan:

In de reeks ‘BRUpilot’ nemen lijnpiloten jullie op regelmatige basis mee naar hun office in the sky. De focus zal vooral liggen op fotografie met een verhaal, maar ook technische of operationele aspecten van het beroep als lijnpiloot kunnen in deze reeks aan bod komen.

In onze 2 andere blogs nemen studenten van de Antwerpse vliegscholen EuroPilot Center en Skywings Flight Training jullie achter de schermen mee tijdens hun opleiding tot commercieel piloot. In het verleden hebben de succesvolle blogs van Lodewijk en Bob jullie al een mooie blik gegeven op de pilotenopleiding bij CAE Oxford Aviation Academy Brussels. Ditmaal laten we dus 2 Antwerpse vliegscholen aan bod komen die de opleiding op een andere manier aanpakken. Deze blogs zullen begin oktober van start gaan.

De verschillende blogs kan je vinden in de nieuwe sectie op onze website onder de menu ‘Blogs’. Binnenkort verschijnen dus de eerste posts, die uiteraard ook op onze homepage zullen verschijnen.

Nieuwe teamleden

Enkele maanden geleden lanceerden we een oproep aan iedereen die wil meewerken aan de toekomst van Flightlevel. Mensen die over het laatste luchtvaartnieuws willen schrijven, reportages willen maken, technische onderwerpen helder willen vertellen of blogs willen schrijven. Ondertussen hebben al enkele mensen ons team vervoegd, maar we zijn nog altijd op zoek naar meer geïnteresseerden. Meer informatie hierover vind je hier.



We mochten deze zomer alvast Matthias Marien verwelkomen die vooral over general aviation schrijft, Yuri Quina die zich vooral bezighoudt met de juridische kant van de luchtvaart en Sam Haesebeyt die ook het dagelijkse luchtvaartnieuws publiceert.

Beste maand ooit

Deze zomer konden we als Flightlevel qua bezoekersaantallen ook onze beste maand ooit in de boeken schrijven. In juni bezochten sinds onze oprichting in 2008 nog nooit zoveel mensen Flightlevel. In totaal kwamen we aan bijna 140.000 weergaven en konden we rekenen op meer dan 90.000 bezoeken. De zomermaanden juli en augustus zijn traditioneel rustigere maanden, maar dit najaar verwachten we opnieuw mooie groeicijfers.

Dit was zowat het belangrijkste nieuws dat we jullie in deze update wilden vertellen. Hopelijk blijven jullie ons even massaal en trouw bezoeken zoals de voorbije maanden en kunnen we jullie verder informeren met ons luchtvaartnieuws en inspireren met onze nieuwe blogs. Tot binnenkort voor een volgende update!

Flightlevel Team