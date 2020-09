ASL Group voegt acht nieuwe vliegtuigen toe aan vloot

Het in België en Nederland gebaseerde ASL Group gaat 8 vliegtuigen aan haar vloot toevoegen. De voorbije maanden is de vraag naar privévluchten gestegen omdat het aanbod van lijnvluchten beperkt is.

Met uitzondering van één toestel zullen alle andere vliegtuigen gebaseerd worden op Belgische en Nederlandse luchthavens. Concreet gaat het om volgende toestellen en locaties:

1 Dassault Falcon 7X in Eindhoven

1 Embraer Legacy 600 in Eindhoven

2 Embraer Legacy 500 in Antwerpen en Kortrijk

1 Cessna Citation Sovereign in Boekarest

2 Cessna Citation Mustang in Antwerpen

1 Pilatus PC12NG in Antwerpen

Met uitzondering van de Pilatus zullen alle toestellen gebruikt kunnen worden voor chartervluchten.