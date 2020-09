EASA gestart met testvluchten B737 MAX

In Canada is EASA begonnen met haar testvluchten met de B737 MAX. Eerder maakten de Amerikaanse en Canadese autoriteiten al dergelijke vluchten voor hun beoordeling, nu is het de beurt aan Europa. Wanneer de B737 MAX terug met passagiers de lucht in mag, is nog niet duidelijk.

De testvluchten gebeuren met een B737 MAX7 vanuit het Canadese Vancouver. Gisteren vloog Boeing het toestel over van Seattle naar Vancouver. Vanaf Vancouver vloog het toestel dan voor een 2 uur en 16 minuten durende testvlucht naar Moses Lake om zo via Vancouver terug naar de thuisbasis van Boeing in Seattle te vliegen.

In september worden ook de aangepaste trainingsprogramma’s en simulatorsessies geëvalueerd. Een belangrijke troef van de B737 MAX was volgens Boeing dat piloten geen nieuwe training moeten ondergaan. Nu onderzoek heeft uitgewezen dat bij de crashes in Ethiopië en Indonesië de piloten onvoldoende op de hoogte waren van de nieuwigheden van het toestel, zullen alle piloten nu wel getraind worden in de simulator.

Het is nog onduidelijk wanneer de verschillende luchtvaartautoriteiten hun akkoord geven over de aanpassingen aan de B737 MAX.