United breidt uit op het Afrikaanse continent

United heeft vandaag enkele nieuwe langeafstandsroutes aangekondigd. De Amerikaanse maatschappij introduceert drie nieuwe Afrikaanse bestemmingen in haar netwerk. Die bestemmingen zullen worden aangedaan vanaf de hub’s in Newark en Washington.

Nadat United afgelopen winter een nieuwe Afrikaanse route lanceerde tussen Newark en Kaapstad, tevens de enige Afrikaanse bestemming voor United, komen er volgend jaar maar liefst drie nieuwe bestemmingen bij: Johannesburg, Accra en Lagos.

De route naar Johannesburg start in de lente van 2021 en krijgt een dagelijkse vlucht met de B787-9 vanuit Newark. De routes naar Accra en Lagos worden tegen het einde van volgende lente gestart vanuit Washington met de B787-8. Elke route zal drie keer per week worden uitgevoerd.

Brussels Airlines is nu een belangrijke partner voor de Afrika-passagiers van United. Passagiers van United voor Accra worden nu voornamelijk via de hub in Brussel gestuurd. Naar de andere Afrikaanse bestemmingen die United introduceert, vliegt de Belgische maatschappij niet.