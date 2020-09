Lufthansa onderzoekt uitfasering alle A380’s en B747-400’s

Lufthansa zou bekijken om alle A380’s en B747-400’s door de coronacrisis uit te faseren. Dat zeggen ingewijden aan Bloomberg. Ook een deel van de A340-vloot zou verder worden afgebouwd alsook andere toestellen binnen de Europese vloot.

Volgens Bloomberg zou mogelijk de ganse A380-vloot van Lufthansa verdwijnen. Voor de crisis vloog Lufthansa met 14 A380’s, maar daar zijn ondertussen al 6 definitief van uitgefaseerd. De resterende A380’s zouden pas ten vroegste in 2022 terugkeren en dat exclusief vanaf de hub in München. Nu kan het dus zijn dat de dubbeldekkers nooit meer met passagiers zullen vliegen.

Ook alle resterende B747-400’s, 13 in totaal, zouden de vloot verlaten. Enkel de 19 B747-8’s zouden overblijven. Van de A340-vloot zouden vooral de kleinere -300 versies verdwijnen. Daarvan heeft de maatschappij er nog 17 van in de vloot. Van de grotere A340-600’s heeft Lufthansa er ook nog eens 17.

De besparingen komen bovenop de diegene die al zijn aangekondigd. Wellicht zullen er dus ook meer jobs sneuvelen dan tot nu toe was gecommuniceerd. Dat maatschappijen hun oudere en vooral viermotorige toestellen uit de vloot halen, is logisch. Ze zijn ouder, minder zuinig en ook de onderhoudskosten zijn hoger. Verder is het ook moeilijk om grotere toestellen zoals de A380 in het huidige economische klimaat vol te krijgen. Maatschappijen kijken nu dus vooral naar tweemotorige kleinere toestellen voor hun langeafstandsvluchten.

Indien er meer langeafstandstoestellen worden uitgefaseerd, zullen er mogelijkerwijze ook meer kleinere toestellen van de Europese vloot moeten verdwijnen. Een netwerkmaatschappij zoals Lufthansa vult haar langeafstandsvluchten met connectiepassagiers die door de Europese vloot naar de hub’s worden gebracht. Indien er minder vluchten en langeafstandsvliegtuigen zijn, zijn er uiteraard ook minder dergelijke connectievluchten nodig.