Ryanair plant 172 banen te schrappen in België

De Ierse luchtvaartmaatschappij liet in juli al weten dat ze van plan was om 88 personeelsleden te ontslaan. Gisteren verdubbelden ze dit cijfer in een mededeling aan de vakbonden, die dit ongehoord vinden.

Volgens Ryanair zijn deze extra ontslagen te wijten aan de coronacrisis die harder toeslaat dan eerst gedacht. Concreet was er in juli sprake van 44 piloten en 40 stewards die een andere werkgever mochten zoeken. Nu blijken dit 66 piloten en 106 stewards te zijn. Deze ontslagen vallen zowel op de luchthaven van Zaventem als in Charleroi. In totaal werken er zo’n 500-tal mensen bij Ryanair in België, waarvan de meerderheid op de luchthaven van Charleroi.

De ACV Puls-secretaris vermoedt dat Ryanair druk wil uitoefenen. Op deze manier zouden ze meer flexibiliteit kunnen eisen en de lonen drukken. Verder beweren de vakbonden dat Ryanair net minder de impact zou voelen van de crisis in vergelijking met andere luchtvaartmaatschappijen omdat Ryanair geen intercontinentale vluchten heeft.

In juli voerde Ryanair ongeveer 40 procent van z’n vluchten uit. In augustus was dit 60 procent. Gedurende september en oktober ziet het er weer slechter uit. Dit wijdt Ryanair aan de tweede coronagolf en een lage marktvraag door de onzekerheid bij passagiers.