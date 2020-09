Eindrapport B737 MAX legt pijnpunten bloot bij Boeing en de FAA

De Amerikaanse Commissie van Transport en Infrastructuur van het Huis van Afgevaardigden heeft een eindrapport gepubliceerd over de B737 MAX waarin zowel Boeing als de FAA zwaar met de vinger wordt gewezen. Het rapport legt meer dan 70 pijnpunten bloot bij zowel Boeing als de FAA verspreid over 5 verschillende thema’s.

Volgens de commissie is het duidelijk dat ontwerpfouten, foute inschattingen van responstijden van piloten en het falen van het management van zowel Boeing als de FAA aan de basis liggen van de oorzaken die de Lion Air-vlucht en de Ethiopian-vlucht deden neerstorten. Volgens de commissie zijn er 5 thema’s die invloed hadden op het ontwerp, de ontwikkeling en de certificatie van de B737 MAX.

Zo was er in de eerste plaats gigantische druk bij Boeing om een concurrerend vliegtuig te ontwikkelen voor de A320neo die Airbus aankondigde. “In een poging een economisch en operationeel rendabel vliegtuig te produceren om te concurreren met de A320neo van Airbus, heeft Boeing de veiligheid ondermijnd, z’n reputatie besmeurd en als gevolg van het aan de grond houden van de MAX’en, zware financiële gevolgen gecreëerd voor de luchtvaartmaatschappijen en zichzelf,” luidt het in het rapport. “Het belangrijkste is dat deze verschillende acties en veronderstellingen geleid hebben tot twee tragische ongevallen en de dood van 346 mensen.”

Ten tweede had Boeing foute verwachtingen over het MCAS-systeem dat het bedrijf in haar MAX’en installeerde. Volgens Boeing zouden piloten zonder veel problemen in geval van slecht functioneren van het systeem het vliegtuig onder controle kunnen houden. Het MCAS-systeem werd door Boeing ook niet gesignaleerd als een cruciaal veiligheidssysteem waardoor er bij de certificatie minder aandacht aan werd gegeven dan eigenlijk had gemoeten.

Verder beschuldigt het rapport Boeing er ook van cruciale informatie achter te houden voor piloten, de maatschappijen en de FAA. Zij werden niet op de hoogte gebracht van het bestaan van het MCAS-systeem en dat een waarschuwingsbericht in de cockpit, dat zou afgaan indien 2 verschillende sensoren een andere aanvalshoek maten waarbij het vliegtuig mogelijk zou denken dat het in een stall zou terechtkomen, een optie was dat bij de meeste MAX’en niet aanwezig was. Indien er dus verschillen ontstonden bij het meten van de aanvalshoek van het vliegtuig, werden piloten hiervoor niet gewaarschuwd en wisten zij niet dat er mogelijk iets mis is met de indicaties in de cockpit.

Ook is het rapport scherp voor de Amerikaanse FAA. Zo zijn er werknemers van Boeing die geselecteerd zijn om de belangen van de FAA te vertegenwoordigen bij het valideren van nieuwe systemen of aanpassingen, en waarbij de opmerkingen of bezorgdheden van deze personeelsleden niet correct werd behandeld. In 2016 werd er zo door personeelsleden al gewaarschuwd voor onder andere foutieve activaties van het MCAS-systeem. Verder wordt er ook gezegd dat managers van de FAA soms bepalingen of opmerkingen van FAA-experten afwezen ten voordele van Boeing.