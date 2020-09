Ryanair schrapt nog eens 20 procent van geplande vluchten in oktober

Ryanair gaat nog eens 20 procent van haar geplande vluchten in oktober schrappen. In augustus deed de maatschappij dat ook al. Ryanair schrapt de vluchten omdat het consumentenvertrouwen beschadigd is door de vele interne Europese reisbeperkingen.

Ryanair verwacht nu in oktober 40 in plaats van 50 procent van de capaciteit van 2019 uit te voeren. De maatschappij maakte in augustus al bekend 1 op 5 vluchten te schrappen en doet dat nu nog eens. Ryanair verwacht wel dat de vluchten die ze uitvoert een bezettingsgraad van 70 procent of meer zullen hebben.

Ryanair kijkt net zoals zovele luchtvaartmaatschappijen reikhalzend uit naar een Europese coördinatie van de huidige reisbeperkingen die nu elk land individueel bepaalt. Het is nog niet zeker dat die er komt, maar is wel broodnodig voor de sector om te overleven.