Lufthansa stuurt volledige A380 en A340-600 vloot met pensioen

Eind april werd aangekondigd dat Lufthansa haar vloot met meer dan 100 toestellen zou verkleinen, dit getal is nu inmiddels opgevoerd naar een 150 tal. Ook over de A380 en A340-600 vloot kwam gisteren duidelijkheid. De toestellen zullen in langetermijnopslag gaan en komen waarschijnlijk niet meer terug.

De acht A380’s waarover Lufthansa momenteel nog beschikt zullen overgevlogen worden naar Teruel (Spanje) waar ze op een “long term storage” programma gezet zullen worden. Eerder werden er al zes jumbo’s op pension gestuurd naar dezelfde locatie.

Er wordt ook met gelijke munt betaald voor de A340-600 vloot. Lufthansa kondigde eerder al aan dat er zeven van de in totaal zeventien toestellen uit dienst werden gehaald, dit getal werd nu verhoogd naar zeventien. Er komt dus ook een einde aan het A340-600 tijdperk.

“De A380 en A340 vloot zal alleen maar terug in dienst genomen worden als er een enorm snel marktherstel komt, anders is het over en uit voor deze toestellen” zegt de maatschappij in haar persbericht.

De verkleining van de vloot zal resulteren op een verdere waardevermindering van ongeveer 1,1 miljard euro dat in rekening gebracht zal worden in het derde kwartaal van dit jaar.

Voorlopig zal Lufthansa haar negenentwintig Boeing 747 toestellen in dienst houden, zij lijken dus door het oog van de naald te kruipen.