Ukraine International vanaf december met B737 naar New York

Ukraine International plant om haar route tussen Kyiv en New York JFK in december opnieuw op te starten. Opvallend daarbij is dat de maatschappij hiervoor niet haar gebruikelijke B777-200’s programmeert maar haar B737-900ER’s. Die zullen New York enkel kunnen bereiken met een tussenstop.

Ukraine International plant momenteel om vanaf 9 december haar route tussen Kyiv en New York JFK terug op te starten. De vlucht zal initieel twee keer per week worden uitgevoerd en dat door een B737-900ER.

De maatschappij beschikt over 4 B737-900ER’s in twee verschillende configuraties. De ene is een high density-configuratie met 215 zetels, de andere met 189 zetels die het toelaat om dankzij een geblokkeerde middenstoel ook een business class aan te bieden.

Omdat de B737-900ER’s niet rechtstreeks van Kyiv naar JFK kunnen vliegen zal zowel op de heen – als de terugvlucht een tussenstop worden gemaakt op de luchthaven van Keflavik in IJsland.