Nieuwe Chinese vrachtmaatschappij voor Ostend Airport

Het Chinese Mukden Logistics Holding komt naar de luchthaven van Oostende. Mukden Logistics omvat Yugo BV, Clearengo en enkele andere partners in Zeebrugge. Yugo BV is het meest gebruikte logistiek bedrijf voor de afhandeling van Chinese vracht in de haven van Zeebrugge. Samen met de Hongyuan Group komen er nu vluchten vanuit China.

Tekst door Michel Vandaele

De groei van het cargovolume, de tweede grote pijler van de luchthaven, is ongetwijfeld in een versnelling gekomen door de wereldwijde coronapandemie. De HongYuan Group is begin augustus gestart met het uitvoeren van succesvolle testvluchten op de luchthaven van Oostende. Na afloop van de testvluchten is het gemiddeld aantal wekelijkse vluchten toegenomen van 3 tot 8 vluchten per week in september 2020.

Vijftien procent van de cargo in augustus is toe te schrijven aan de komst van HongYuan. Deze vluchten worden uitgevoerd met toestellen zoals de Boeing 747-400 en de B767-300.

Nu de testvluchten van de HongYuan succesvol afgerond zijn, tekent de logistieke holding Mukden Logistics een overeenkomst met de luchthaven Oostende-Brugge teneinde in samenwerking met Zeebrugge een intermodaal platform op te zetten, die het vrachtvervoer via de zee en lucht combineert. Mukden Logistics kiest voor Oostende als luchthaven om de Europese toegangspoort te zijn voor Chinese exportbedrijven.

De jongste weken en maanden kwamen er reeds diverse afzonderlijke gunstige berichten over de luchthaven van Oostende-Brugge met onder andere de komst van de Italiaanse afhandelingsmaatschappij B.Cube B3 uit Milaan, het aantrekken van verschillende vrachtmaatschappijen zoals Qatar Cargo, Uzbekistan Cargo, Aerotrans Cargo en Magma Aviation.