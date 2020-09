België laat nu ook reizen toe naar enkele landen buiten Schengenzone

Vanaf nu mag er ook gereisd worden naar een beperkt aantal landen buiten de Schengenzone. Het gaat om landen die de Raad van de EU voor de zomer al goedkeurde en veilig genoeg achtte en waarvoor ook België nu zijn akkoord geeft. In de praktijk verandert er relatief weinig want in de meeste landen zijn Belgen niet welkom.

De landen naar waar je als Belg van België nu naartoe mag reizen zijn Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Zuid-Korea, Thailand, Rwanda, Tunesië, Georgië, Uruguay en Canada.

Toch verandert dat in de praktijk momenteel weinig voor toerisme, aangezien de meeste landen nog steeds gesloten zijn voor Europeanen of Belgen. De meest toegankelijke landen zijn momenteel Rwanda en Zuid-Korea. Bij Rwanda worden er verschillende testen geëist waarmee bij een negatief resultaat quarantaine kan vermeden worden en in Zuid-Korea worden een test en verplichte quarantaine geëist.

Naar Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Thailand, Tunesië, Georgië, Uruguay en Canada kan volgens Buitenlandse Zaken momenteel niet gereisd worden door beperken door deze landen zelf.

Canada lijkt momenteel het land te zijn dat mogelijk het snelste terug zal open gaan voor Europeanen. Momenteel zijn de reisbeperkingen die er van kracht zijn geldig tot en met 30 september.