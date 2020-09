B737 MAX mogelijk vanaf november terug de lucht in

De B737 MAX zal wellicht nog voor het einde van dit jaar terug in dienst kunnen treden bij de Europese luchtvaartmaatschappijen. Dat zei de topman van EASA vandaag. Tegen november zou de certificering daarvoor rond moeten zijn.

“Voor het het eerst in anderhalf jaar kan ik zeggen dat het einde in zicht is van het werk aan de B737 MAX,” zegt Patrick Ky, CEO van EASA. De Europese regulator verwacht dat de Amerikanen in november groen licht zullen geven voor de herindiensttreding van de B737 MAX. Hij verwacht dat niet veel later ook EASA de goedkeuring zal geven. Europese luchtvaartmaatschappijen zouden dan tegen december hun B737 MAX’en terug de lucht in mogen sturen met passagiers.

De toestellen staan al sinds maart 2019 aan de grond en Boeing heeft verschillende aanpassingen moeten doen aan het toestel zelf en aan het trainingsprogramma voor piloten. De twee crashes bij Ethiopian en Lion Air werden veroorzaakt door een foutieve angle-of-attack-sensor, waarvan de B737 MAX er twee heeft. Daardoor dacht het vliegtuig verkeerdelijk dat het in een situatie was terechtgekomen waarbij de neus te veel omhoog stond en het vliegtuig daardoor uit de lucht zou vallen. Het vliegtuig reageerde dan met de neus automatisch naar beneden te zetten, waardoor de vliegtuigen neerstortten omdat de piloten er niet in slaagden dat systeem te omzeilen.

Die logica is nu aangepast en het toestel zal nu de data van de twee sensoren gebruiken zodat een eventueel foute sensor dergelijke situatie niet meer kan veroorzaken. Boeing heeft volgens Ky ook aan EASA beloofd dat ze op de B737 MAX10 nog een derde synthetische sensor zal installeren zodat de data onafhankelijk zal berekend kunnen worden. De andere toestellen van de B737 MAX-vloot zullen hier ook voor worden aangepast.