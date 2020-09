OO-SSG overgevlogen naar St. Athan voor sloop

Een tweede A319 van Brussels Airlines heeft nu officieel de vloot verlaten. Het toestel is vanmorgen overgevlogen van Boedapest naar het Britse St. Athan waar het toestel gesloopt zal worden.

Nadat vorige maand de OO-SSC de vloot verliet en naar de luchthaven van Twente werd overgevlogen om gesloopt te worden, is het vandaag de beurt aan de OO-SSG. Het toestel stond al een tijdje in Boedapest waar onderhoud gebeurt en vanmorgen is de A319 overgevlogen naar St. Athan. Op de Welse luchthaven is eCube Solutions gevestigd, dat een 60-tal vliegtuigen per jaar uiteen haalt en zoveel mogelijk onderdelen recycleert.

De OO-SSG werd begin 2000 nieuw aan Sabena geleverd. Na een tijdje aan de grond te hebben gestaan kwam het toestel in 2003 de kleine A319-vloot van SN Brussels Airlines vervoegen. Samen met de -SSK en de -SSM vormden zij een tijd lang de 3-koppige Airbus-vloot voor het Europese netwerk. Ook de -SSK staat op de planning om uitgefaseerd te worden. De -SSM is momenteel nog actief in dienst.