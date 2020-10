Brussels Airlines sluit partnerschap met Randstad om tijdelijk werkloos personeel aan het werk te helpen in een andere sector

De Coronavirus-crisis blijft zorgen voor een lage vraag in de reissector. Bijgevolg is een groot deel van de werknemers van Brussels Airlines nog steeds tijdelijk werkloos en zal dit nog voor een langere periode blijven, aangezien er niet snel een herstel van de sector wordt verwacht. Ondertussen wil Brussels Airlines haar medewerkers de mogelijkheid bieden om een andere tijdelijke baan te zoeken tot ze hun taken bij Brussels Airlines kunnen hervatten.

Daarom werd een partnerschap aangegaan met Randstad, het grootste uitzendbedrijf van het land. Het is de eerste keer dat zo’n partnerschap wordt aangegaan tussen een bedrijf en een uitzendbedrijf. Randstad zal het personeel van Brussels Airlines professioneel begeleiden naar een tijdelijke job in een andere sector. Op die manier wil Brussels Airlines haar verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van haar personeel, maar ook ten opzichte van de samenleving, door het verlagen van de werkloosheidskost. Het uitzendwerk dat Randstad aanbiedt, omvat jobs in sectoren als retail, telecom en de voedings- en logistieke sector.

Concreet betekent dit dat de RVA-uitkering voor technische werkloosheid wordt vervangen door een loon van de nieuwe werkgever. Als verantwoordelijke werkgever heeft Brussels Airlines beslist om de bedrijfspremie die zij sinds maart toepast, wel verder uit te betalen.

Een 2 weken durend proefproject is momenteel aan de gang voor het rekruteren van het cabine- en cockpitpersoneel. In een tweede fase, vanaf 15 oktober, zal het systeem worden uitgerold naar de hele Brussels Airlines gemeenschap.