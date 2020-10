British Airways neemt afscheid van laatste Boeing 747’s

In juli maakte British Airways bekend dat de resterende Boeing 747’s in de vloot hun laatste commerciële diensten hadden gevlogen. Deze beslissing was het gevolg van de zware impact van de COVID-19 pandemie op de luchtvaartmaatschappij. Vandaag gingen de resterende 2 Boeing 747’s voor een laatste keer de lucht in.

De laatste 2 Boeing 747’s van British Airways stegen achter elkaar op vanaf baan 27R in London Heathrow. Eenmaal in de lucht cirkelde G-CIVY terug over de zuidelijke landingsbaan en deed een fly-by alvorens door te vliegen richting St Athan, waar het toestel zal worden gesloopt.

Foto: Vincent Gys

G-CIVB, geschilderd in de historische Negus livery van de luchtvaartmaatschappij en G-CIVY, in de huidige livery, gaan met pensioen in het Verenigd Koninkrijk, respectievelijk in Kemble en St Athan. Beide vliegtuigen samen hebben in hun 47 dienstjaren een indrukwekkende 104 miljoen mijl afgelegd en miljoenen klanten van British Airways vervoerd.

British Airways biedt als dank aan de miljoenen mensen die met de viermotorige jet vlogen korting aan op zevenhonderdzevenenveertig (747) Club World-stoelen die op ba.com te koop zullen zijn voor £999. Het beperkte aantal stoelen aan lage tarieven zal beschikbaar zijn naar populaire bestemmingen waar de Queen of The Skies van de luchtvaartmaatschappij op vloog, waaronder Miami, Dallas en Kaapstad.

Alex Cruz, de voorzitter en CEO van British Airways, zei: “Vandaag was een emotionele mijlpaal in de pensionering van onze 747-vloot, aangezien het de allerlaatste kans was om onze Queen of the Skies te zien vertrekken vanaf Heathrow Airport. De 747’s hebben een grote rol gespeeld in onze 100-jarige geschiedenis en vormen al meer dan 50 jaar de ruggengraat van onze vloot. Ik weet dat ik spreek namens onze klanten en de vele duizenden collega’s die een groot deel van hun carrière naast hen hebben doorgebracht, als ik zeg dat we zullen missen de toestellen de lucht in te zien gaan. “

De vloot van British Airways wordt vervangen door stillere en zuinigere vliegtuigen waaronder de Airbus A350-1000, Boeing 777-9 en Boeing 787. De luchtvaartmaatschappij mikt erop om tegen 2050 een netto nul uitstoot van CO2 te realiseren.