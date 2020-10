Luchtfoto’s maken van de A400M: hoe begin je eraan?

Over heel België keken deze ochtend mensen naar de hemel om een glimp te kunnen opvangen van het nieuwe A400M transportvliegtuig voor de 15de Wing Luchttransport. Piloten Giel en Stef wilden dit speciaal moment vanuit een ander perspectief vastleggen. Zij planden een vlucht uit en schreven hun ervaringen neer in onderstaand dagverslag.





Donderdag – 16u30

Na het lezen van het artikel over de welkomstvlucht van de A400M op Flightlevel.be ben ik beginnen uitzoeken of we een mogelijkheid hadden om leuke luchtfoto’s te maken van het toestel. Aan de hand van hun vluchtplan heb ik kunnen afleiden dat de welkomstvlucht aan een snelheid van 230 knots (ongeveer 425 km/h) zal vliegen. Doorgaans vliegt de Bonanza aan 155 knots (290 km/h), maar met een hogere power setting kan ik naar 170 knots (315 km/h), nog altijd een verschil van meer dan 100 km/h. Dit wilde zeggen dat we niet veel tijd en niet veel kansen hadden om dit te doen werken!

Vrijdag – 08u30

Na aankomst bij de hangaar op de luchthaven van Kortrijk zijn we direct begonnen aan de voorbereidingen: vliegtuig buiten trekken, vluchtplan opstellen, preflight, Go Pro’s plaatsen,… . We tanken het toestel vol voor de vlucht en trekken we het naar zijn parkingplaats waar we nog een tiental minuten gaan wachten voor we opstarten. In die tijd kijken we op Flightradar24 om te zien of de A400M al vertrokken was, hij was inderdaad net opgestegen in Luxemburg. OK, GoPro’s aan, instappen en opstarten maar!

09u15 – voorbereidingen

Tijdens het opstarten hadden we echter een probleem, de motor wou niet starten. Na een telefoontje met de vliegtuigtechnieker bevestigde hij ons dat het geen probleem is om nogmaals te starten, en als hij start het ook veilig is om te vliegen. Het was 9u40 toen we begonnen te taxiën, 10 minuten na dat we oorspronkelijk de lucht in moesten zijn, met andere woorden, het zal heel nipt worden. Het nieuwe plan was nu om direct naar Gent te vliegen en ondertussen de horizon af te scannen opzoek naar de A400M en van daar improviseren!

09u45 – Take-off

We stegen op vanaf runway 24 en na een bocht van 180 graden konden we koers zetten richting Gent. Eens op 1.000 voet hoogte, stelde ik de “cruise” setting in en haalde 175 knots. Halverwege de vlucht richting Gent zagen we de A400M vliegen richting Brugge. We begonnen onze bocht richting de A400M. Van zodra hij zijn bocht startte naar links, deden wij hetzelfde maar proberen we nog altijd een “intercept heading” aan te houden en van zodra we dichterbij waren zouden we meer parallel gaan vliegen.

10u16 – Klik – klik – klik – klik

Het was zover, dichter als dit gingen we niet komen. Ik startte de lichte bocht naar links om parallel te vliegen en toch even te genieten van het ongelofelijke zicht. Mijn vriend en fotograaf Stef was continu foto’s aan het trekken. Even later riep de luchtverkeersleiding mij op met de boodschap om niet te dicht bij het vliegpad te vliegen van de A400M zodat ik niet in zijn wake ging terecht komen. Ik bevestigde dat ik inderdaad links van het vliegpad ging blijven… Anderhalve minuut later verdween de A400M terug uit ons zicht. We besloten nog even te genieten van de vlucht alvorens terug richting Kortrijk te vliegen.

Foto’s en tekst: Giel Vercruyssen en Stef Vanschoenwinkel

Instagram: Basetofinal.eu