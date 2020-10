Lancering Toronto-route Air Canada uitgesteld tot 14 januari

De lancering van de tweede Air Canada-route naar Brussel is uitgesteld naar 14 januari. De lancering was normaal voorzien voor eind oktober, maar wordt nu verschoven naar de eerste maand van 2021.

De lancering van de tweede Air-Canada route naar Brussel wordt opnieuw uitgesteld. De route vanuit Toronto wordt nu voor de derde keer uitgesteld naar donderdag 14 januari 2021. Het gaat om 4 vluchten per week die door de B787-8 zullen worden uitgevoerd.

In de zomer komt er een wekelijkse frequentie bij, goed voor in totaal 5 vluchten per week.