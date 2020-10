Nieuwe Alitalia moet deze maand vorm krijgen

Volgend jaar moet de nieuwe Italiaanse nationale luchtvaartmaatschappij van start gaan. Die zal het zwaar verlieslatende Alitalia vervangen. De komende maand worden de plannen voor de nieuwe maatschappij verder uitgewerkt, die moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie omdat er overheidssteun van 3 miljard euro mee gemoeid is.

Italia Trasporto Aereo SpA, dat is het nieuwe bedrijf dat de Italiaanse regering afgelopen vrijdag boven de doopvont hield en waarin onderdelen van Alitalia zullen terechtkomen om zo met een nieuwe Italiaanse luchtvaartmaatschappij van start te kunnen gaan.

De nieuwe Italiaanse luchtvaartmaatschappij, die in de Italiaans media ITA wordt genoemd, zal een investeringskapitaal krijgen van 20 miljoen euro en 3 miljard euro steun van de Italiaanse overheid. De komende maand zullen bedrijfsplannen voor de nieuwe luchtvaartmaatschappij worden opgesteld om uiteindelijk daarmee goedkeuring te vragen van de Europese Commissie voor de overheidssteun van 3 miljard euro die op tafel ligt.

Het gaat om een doorstart van het zwaar verlieslatende Alitalia waarvoor de overheid al jaren een private overnemer zoekt en deze zolang al met overheidsgeld overeind houdt. De Italiaanse minister voor Transport Paola De Micheli zei deze zomer alvast dat de nieuwe maatschappij niet veel kleiner zal zijn dan het huidige Alitalia. Zoveel mogelijk jobs zouden behouden blijven en ook de vloot zou nog steeds meer dan 100 vliegtuigen tellen. Of die ambitieuze uitspraken nog steeds in de plannen staan, is niet duidelijk. De vraag is welke rol de nieuwe maatschappij moet krijgen in de huidige luchtvaartcrisis.