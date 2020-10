Europese luchtvaartmaatschappijen teleurgesteld over beslissing Europese kleurenkaart

De Europese luchtvaartmaatschappijen zijn teleurgesteld over de beslissing van de 27 Europese ministers van Buitenlandse zaken om over heel Europa dezelfde kleurenkaart te gaan gebruiken in verband met het aantal besmettingen. Omdat elk land nog altijd afzonderlijk andere maatregelen neemt, zal dat het Europese vliegverkeer niet herstellen.

De 27 Europese ministers van Binnenlandse Zaken zijn het gisteren eens geraakt over een meer uniforme aanpak van de reisbeperkingen in Europa. Ze gaan dezelfde kleurencodes gebruiken op basis van de kaart die elke week zal worden gepubliceerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding. Op basis van vastgelegde criteria zal dat centrum Europa onderverdelen in groene, oranje, rode en grijze zones die dan door alle lidstaten zal gebruikt worden, al is dat wel eerder een advies dan een verplichting.

Maar daar blijft het dan ook bij. Van een uniforme aanpak is geen sprake en de Europese luchtvaartmaatschappijen zijn dan ook niet tevreden met deze beslissing. Een kleine stap is genomen maar de echte doorbraak om het Europese vliegverkeer terug te heropenen, is daarmee nog ver af.

Foto door: Tis Meyer

ACI (Airports Council International) Europe, Airlines for Europe en IATA pleiten nog steeds voor een gemeenschappelijke aanpak waarbij testing de norm moet worden voor vluchten van en naar hoog risicogebieden. Daardoor zouden quarantainemaatregelen dan kunnen verdwijnen en het vrij verkeer van personen terug mogelijk moeten worden tussen de lidstaten.

Met de aanbeveling die vandaag is goedgekeurd kunnen volgens de drie organisaties quarantainemaatregelen nog steeds worden opgelegd aan burgers van bepaalde lidstaten, wordt de communicatie van de Europese Commissie van 13 mei waarbij werd gezegd dat reisbeperkingen tussen lidstaten met gelijkaardige epidemiologische situaties zou moeten wegvallen niet waargemaakt en wordt er nog steeds te veel onzekerheid gecreëerd omdat lidstaten nog steeds maatregelen kunnen aankondigen die binnen 24 uur van kracht gaan in plaats van de door de Commissie voorgestelde 5 dagen.

De organisaties noemen het een politiek falen en kijken nu naar de Europese Commissie om via EASA een protocol uit te werken voor het testen van passagiers voor reizen binnen de EU.