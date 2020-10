Air Belgium zal de start van de vluchten van Brussel naar Mauritius, die was voorzien voor 15 december, uitstellen naar 30 maart 2021. Die beslissing is een gevolg van reisbeperkingen. Air Belgium zou vanaf december twee keer per week naar het eiland gaan vliegen.

Ook de herstart van de vluchten naar de Franse Antillen is verschoven naar 15 december. Die vluchten worden vanuit Charleroi uitgevoerd.