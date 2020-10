SAS neemt eerste A321LR in ontvangst, eerste vlucht nog niet bekend

Scandinavian Airlines (SAS) heeft de eerste van drie A321LR‘s in ontvangst genomen. Normaal zou het toestel worden ingezet op de route tussen Kopenhagen en Boston, maar door de crisis zal het toestel nog een tijdje aan de grond blijven staan. Welke route het toestel nu als eerste zal bedienen, is nog niet bekend.

SAS heeft met de eerste van drie A321LR’s een nieuw type toestel in handen waarmee het rechtstreeks vluchten kan aanbieden naar bestemmingen in Noord-Amerika. Aan boord is er plaats voor 157 passagiers waarvan 22 in business class, 12 in economy plus en 123 in economy class.

Normaal zou het toestel vorige maand zijn ingezet op de route tussen Kopenhagen en Boston, maar door de crisis zijn die plannen uiteraard niet doorgegaan. Het is nog niet duidelijk hoelang het toestel nu aan de grond zal staan vooraleer de eerste verre vlucht uit te voeren.

Met de A321LR wil SAS meer Noord-Amerikaanse bestemmingen aanbieden vanuit de Scandinavische hoofdsteden. Behalve Noord-Amerika kan de maatschappij het vanuit haar 3 hub’s ook inzetten op routes naar het Midden-Oosten of India.