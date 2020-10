Blog pilotenopleiding bij Skywings Flight Training – 1

Piloot worden is van velen een kinderdroom, maar deze waarmaken is een heel ander paar mouwen. In deze blog nemen wij, Michiel en Elias, jullie heel graag mee doorheen onze opleiding bij Skywings Flight Training in Antwerpen! Het beloven alvast de beste en mooiste jaren van ons leven te worden, dat staat vast! We zijn dan ook heel enthousiast deze met jullie te kunnen delen!

Michiel

Wie ben ik?

Hey beste lezers! Voordat ik jullie meeneem in mijn avontuur lijkt het me gepast om me even kort voor te stellen. Mijn naam is Michiel Haemels, ik ben 18 jaar en ik woon in Berlaar, nabij Lier. Mijn hobby’s zijn voetballen, zweefvliegen en ook ben ik nog leider bij de lokale jeugdbeweging. Mijn middelbare schoolcarrière heb ik in juni 2020 met succes afgerond in de richting techniek-wetenschappen.

Wie mij kent weet dat mijn passie voor vliegtuigen enorm groot is. Of ik nu op het voetbalveld stond, achter de schoolbanken zat of mij amuseerde met mijn vrienden op de chiro, als er een vliegtuig voorbij vloog had ik het gezien.

Stampe & Vertongen fly-in

Waar het voor mij begon…

Vliegen zit in mijn bloed. De interesse, de passie en de liefde voor luchtvaart heb ik te danken aan mijn vader. Al van kleins af aan werd ik ondergedompeld in de mooiste sector die er bestaat. Dit heb ik te danken aan mijn vader die momenteel gezagvoerder is op de Boeing 737 en de Embraer 190. Van een kleine Cirrus tot een grote Boeing, het duurde niet lang voor ik wist dat ik later net hetzelfde wou besturen.

Mijn mooiste herinnering aan vroeger is onze uitstap naar het “Technik museum Speyer” in Duitsland. ’s Morgens nog even snel langs de bakker passeren en voor ik het wist gaf de luchtverkeersleiding ons clearence voor take off!

EBKH

Eenmaal aangekomen in Speyer, ten zuiden van Stuttgart, heb ik een hele dag genoten van meer dan 70 vliegtuigen, inclusief een Boeing 747 en een Antonov AN-22!! Uiteraard ging die dag veel te snel voorbij en na een afsluitende cola op het vliegveld in Keiheuvel stond de Cirrus alweer in de hangaar.

Queen of the skies

Jaren gingen voorbij waarin ik nog vaak mee vloog met de cirrus SR-20, maar ook met een Embraer 190 en een Boeing 737. De liefde voor de luchtvaart bleef maar groeien.

De eerste stap

Toen ik 12 jaar was ben ik voor het eerst in contact gekomen met zweefvliegtuigen. Het was een wedstrijd op het vliegveld van Kiewit. Toen ik aankwam vertrokken de eersten al achter een sleepvliegtuig. Later die dag heb ik een initiatievlucht gemaakt en dat heeft de interesse een enorme boost gegeven.

Een jaar later werd ik lid van zweefvliegclub Albatros en toen is het avontuur in de luchtvaart voor mij begonnen. Mijn eerste lesvlucht maakte ik op 1 mei 2016 en een dik jaar later, op 13 juni 2017, vloog ik mijn eerste solo! Een moment om nooit te vergeten.

Opendeurdag aero kiewit – EBZH

Skywings Flight Training

Wat zou ik gaan studeren na het middelbaar? Dat is de makkelijkste vraag die ik ooit heb beantwoord. Mijn kinderdroom die werkelijkheid wordt, wat is er mooier dan dat?

Dankzij Skywings heb ik die mogelijkheid gekregen. Ik volg er het work & fly programma. Dit houdt in dat ik 3 jaar over het hele traject zal doen waarbij ik tijdens mijn studie werk achter de schermen bij Skywings. Dit is een uitgelezen kans die Skywings mij heeft aangeboden (waarvoor dank).

Momenteel zit ik in de eerste fase van de opleiding, namelijk de PPL. We zitten halverwege de theorie en het begint nu best druk te worden. Als ik niet in het klaslokaal zit, dan is het wel achter de boeken aan mijn bureau.

Persoonlijk vind ik het zeer goed dat Skywings ervoor kiest om een zeer ervaren piloot, en tevens iemand die de PPL theorie kent als zijn eigen broekzak, ons de theorie te laten aanleren. In deze fase gaan we 3 weken non-stop naar de campus om les te volgen en kleine testen te maken. Zo zorgt Skywings ervoor dat onze kans van slagen een enorme boost krijgt, al moet je er zelf nog wel voor zorgen dat je de theorie zeer goed en regelmatig bijhoudt.

Elias

Laat ik, om te beginnen, mij even voorstellen. Ik ben Elias Berteloot 18 jaar uit het West-Vlaamse Zedelgem. Sporten en plezier maken zijn alvast woorden die mij goed omschrijven. Ik heb lange tijd getennist en speelde tot vorig jaar basketbal bij Lions Zedelgem, ook ben ik een fervent skiër. Lange trektochten met de fiets schrikken mij zeker ook niet af. Zo ben ik vorige zomer met mijn neef op een 1000km lange rondrit geweest doorheen België, Frankrijk en Luxemburg. Ik ben tevens ook een zeer geëngageerd persoon, zo begeleid ik als vrijwillig (hoofd)animator bij OZ Kriebels en Kuren binnen- en buitenlandse vakanties voor kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar oud. Voorts is reizen een grote passie van mij, later hier zeker meer over, daar mijn passie voor vliegen hiermee begon 😉

Supertrots!

Zo, nu weten jullie toch al wat meer over mij, maar laat ons het nu eens hebben over hoe het allemaal begon. Als kind was ik eerst niet zo geïnteresseerd in de luchtvaart. Ik had dan ook nog nooit in een vliegtuig gezeten, dat was dus nog een totaal onbekende wereld voor mij. Zoals de meeste van mijn leeftijdsgenootjes zei ik heel cliché op mijn vijf jaar, “Later wil ik brandweerman worden!” Dit bleef in mijn hoofd zitten tot ik in 2011 voor het eerst mee mocht met mijn ouders op verre reis! Met het vliegtuig dan nog wel! We vertrokken op 9 april 2011 met vliegtuig vanaf Schiphol richting Dubai voor een twee weken durende reis. De vlucht begon super, mijn hart ging snel te keer bij het versnellen van het vliegtuig op de startbaan! We vlogen een goeie 6 uur en zetten de landing in, hier begon ik mij wat ongemakkelijk te voelen… Door het veranderen van de druk in de cabine begonnen mijn oren ontzettend veel pijn te doen. Gelukkig schoten de stewardessen van KLM me te hulp. Ze gaven me twee kartonnen bekers met warme watten in. Deze moest ik vervolgens over mijn oorschelpen plaatsen. Als bij wonder verdween de pijn en kon ik toch nog van de landing genieten!



Mijn zus en ik met onze warme bekers;-)

Toen we thuis kwamen van een onvergetelijke reis, was er maar 1 ding dat ik kon zeggen… Mama en papa, ik word piloot! Mijn ouders lachten en zeiden: “Haha, hoe kan jij dat nu al weten, er zijn nog zoveel andere beroepen in de wereld”. Ze dachten bij zichzelf dat ik het na een tijdje wel uit mijn hoofd zou zetten, maar de zomer daarna zat ik weer op het vliegtuig. Deze keer veel langer, een vlucht van 11 uur richting Vietnam. De pijn in mijn oren was weg en ik stopte niet met lachen en foto’s nemen van de prachtige wolken onder ons. Na deze reis was mijn drive om piloot te worden nog sterker geworden en ik begon mij nu echt te verdiepen in de luchtvaart.

In het middelbaar koos ik reeds doelbewust voor een richting die het meest geschikt was om piloot te worden. Zo kwam ik al snel terecht bij wetenschappen-wiskunde dat ik wou volgen in het Sint Jozefsinstituut College in Torhout, een school in de buurt. Ik koos voor deze richting daar wiskunde en fysica heel belangrijk zijn om de pilotenopleiding tot een goed einde te brengen. Vanaf het vierde middelbaar (2017) begonnen mijn ouders en ik met de zoektocht naar een pilotenschool. We startten in Oostende, dit ligt namelijk het dichtste bij mijn woonplaats, en bezochten er OAC. Mijn ouders zijn echter leken binnen de luchtvaart en moesten zich er dus ook wat in verdiepen. We vergaarden er heel wat elementaire informatie over hun pilotenopleiding. Echter konden ze ons niet de transparantie bieden die we zochten. Namelijk de kostprijs van de opleiding en inbegrepen vlieguren bleven wat vaag en wilden ze ook niet dieper op ingaan. In de jaren hierna bezochten we alle scholen van België en ook de KLM Flight academy in Nederland. Zo hadden we een overzicht over het totale aanbod aan vliegscholen. We hielden van elke vliegschool de informatie bij en vergeleken de prijskwaliteitsverhouding (hoeveel vlieguren, totaal prijs, duur van de opleiding, infrastructuur, instructeurs en lesgevers, enz… ). We kwamen al snel tot de conclusie dat Skywings de beste optie voor mij was.

In december 2019 besloot ik dan ook om me bij Skywings te laten screenen en de nodige proeven te ondergaan. Ik kreeg een positief resultaat en er werd mij verteld dat ik mocht starten! Ik was door het dolle heen, eindelijk kon het avontuur beginnen! Ik was echter wel nog bezig aan mijn laatste jaar middelbaar, maar ik liet mij alvast optekenen voor de klas van september!

Nu ben ik eindelijk gestart, samen met 10 andere. Allemaal mensen met dezelfde droom en passie. Op weg om mijn droom te realiseren, werd mij dan ook gevraagd of ik een blog wou bijhouden… Ik zei direct volmondig ja en kijk er al naar uit mijn avontuur met jullie allemaal te kunnen delen!

Dit was het voor deze blog, hopelijk tot de volgende!

Groetjes Elias

PS: Aarzel zeker niet om te reageren en/of een vraag te stellen in de reacties! Wij horen graag jullie feedback 😉 Voor alle praktische informatie over de opleiding bij Skywings Flight Training, slechts één adres, onze gloednieuwe website! (klik hier)