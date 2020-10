Flybe mogelijk vanaf 2021 terug de lucht in

Mogelijk start volgend jaar de Britse regionale luchtvaartmaatschappij Flybe, dat in maart van dit jaar failliet ging, terug met vluchten. Zowel de naam als onderdelen van het bedrijf zijn nu verkocht aan een bedrijf dat de maatschappij terug de lucht in wil.

De bewindvoerders van het failliete Flybe hebben bekendgemaakt dat de merknaam Flybe alsook andere essentiële onderdelen van het bedrijf zijn verkocht aan een bedrijf met de naam Thyme Opco Ltd. Dat bedrijf wordt gelinkt aan Cyrus Capital dat mee in een consortium zat dat eigenaar was van Flybe.

Volgens die bewindvoerders zou de maatschappij vanaf 2021 terug de lucht in kunnen. Volgens een woordvoerder van Thyme Opco is het de bedoeling om in het voorjaar van 2021 een herstart te maken met de maatschappij, die er wel kleiner zal gaan uitzien. Flybe is een sterk merk als regionale luchtvaartmaatschappij die in het Verenigd Koninkrijk verschillende grote, middelgrote en kleine steden met elkaar verbond.

In maart van dit jaar moest Flybe echter het faillissement aankondigen. De maatschappij kampte al met financiële problemen die voor een groot stuk het gevolg waren van de nakende brexit. De coronacrisis werd de maatschappij uiteindelijk fataal.