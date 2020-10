Berlin Brandenburg Airport klaar voor opening op 31 oktober

Na vele jaren vertraging is de nieuwe Berlijnse luchthaven Berlin Brandenburg klaar voor opening. Alle testen zijn nu uitgevoerd en op 31 oktober wordt de luchthaven geopend. Brussels Airlines vliegt vanaf 8 november naar de nieuwe luchthaven.

De nieuwe Berlijnse luchthaven Brandenburg (BER) is klaar voor de opening. Dat zegt de luchthaven in een mededeling. Sinds april werden er elke dinsdag en donderdag testen uitgevoerd en de voorbije weken en maanden konden de meer dan 24.000 personeelsleden op 27 uitprobeerdagen de nieuwe luchthaven leren kennen en testen. Dankzij die testen werden kleinere problemen al meteen aangepakt. Zo zijn de vuilbakken groter gemaakt en is de signalisatie aangepast.

Op 31 oktober opent terminal 1, met een gelijktijdige landing van een Airbus van easyJet en Lufthansa. Die avond komen er nog andere vluchten van verschillende maatschappijen aan. De eerste vertrekken zijn dan voorzien op 1 november. De gebouwen van de huidige Schönefeld luchthaven, waar onder meer Ryanair en easyJet op vliegen, worden omgedoopt tot terminal 5. Die terminal zal niet rechtstreeks bereikbaar zijn vanaf terminals 1 en 2. Terminal 2 zal door de coronacrisis nog niet gebruikt worden.

Op 7 november zullen de laatste vluchten vanuit Berlijn Tegel worden uitgevoerd. Vanaf dan wordt Berlin Brandenburg de hoofdluchthaven van Berlijn, de stad die tot enkele jaren geleden nog 3 verschillende luchthavens telde.

Brussels Airlines vloog initieel enkel naar Berlijn Tempelhof maar verhuisde bij de sluiting naar Berlijn Tegel. Op 7 november voert de maatschappij een laatste retourvlucht uit naar Tegel. Op zondag 8 november vliegt de maatschappij dan voor het eerst naar Berlijn Brandenburg met een avondvlucht.