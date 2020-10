Vanaf vandaag sneltesten op Londen Heathrow

Passagiers die naar een bestemming vliegen waarvoor een negatieve COVID-test is vereist, kunnen dat vanaf vandaag laten uitvoeren op de luchthaven van Londen Heathrow. De sneltest kost 80 pond en het resultaat is na een uur al beschikbaar.

De sneltest, die passagiers momenteel nodig hebben voor vluchten naar onder andere Italië en Hong Kong, zal initieel enkel door British Airways, Cathay Pacific en Virgin Atlantic worden aangeboden. De testen worden aangeboden door medisch bedrijf Collinson en grondafhandelaar Swissport. De tests zullen worden uitgevoerd in terminal 2 en 5 en de resultaten ervan kunnen zonder een laboratorium bepaald worden.

Het gaat om een LAMP-test (Loop-mediated Isothermal Amplification) dat ook via de neus en keel wordt uitgevoerd. Het grote verschil met de klassieke PCR-test is dat de test iets minder gevoelig reageert op COVID-19 maar het is wel goedkoper en vooral de resultaten zijn sneller beschikbaar. Landen kunnen wel nog steeds bepalen welk soort test vereist is.