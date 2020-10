Vliegverkeer in Europa tuimelt verder naar beneden, intra-Chinees verkeer volledig hersteld

Het aantal Europese vluchten blijft steeds verder dalen. Nu het zomerseizoen ook in Zuid-Europa bijna voorbij is en de business travel op een extreem laag niveau staat, zijn er steeds minder passagiers voor de Europese luchtvaartmaatschappijen. Bijna allemaal moeten ze hun aanbod, soms zeer fors, terugschroeven nu de winter eraan komt en verschillende Europese landen opnieuw verstrengde maatregelen nemen. In andere continentale markten is het herstel al verder gevorderd, in China is het binnenlands vliegverkeer zelfs al volledig hersteld.

Op dinsdag vertrokken er vanuit Brussel in totaal 6 Brussels Airlines-vluchten: 4 binnen Europa, voornamelijk connectievluchten voor het langeafstandsnetwerk, en 2 vluchten naar Afrika. Dat is 95 procent minder dan vorig jaar. Ook al is dinsdag de rustigste dag voor het Europese vliegverkeer tijdens deze pandemie, het zijn geen goede signalen. Ook TUI fly voerde gisteren maar 6 vluchten uit vanuit Brussel, vandaag staat er zelfs maar 1 vlucht op de planning.

Nu ook het goede weer in Zuid-Europa op z’n einde loopt en zeer weinig bedrijven hun werknemers nog laten reizen, zijn ook de passagiersaantallen en de bijhorende vraag extreem gedaald. TUI fly focust zich momenteel op de laatste zonbestemmingen in Spanje en Griekenland en op etnische vluchten zoals die naar Kosovo. Bij Brussels Airlines staat het Europese netwerk nu vooral in functie van het Afrikaanse: zoveel mogelijk connectiepassagiers naar Brussel brengen. Belangrijke bestemmingen zoals bijvoorbeeld Parijs, Milaan en andere Europese hoofdsteden blijven daardoor bediend.

Afgelopen dinsdag noteerde Eurocontrol precies 12.221 vluchten in z’n netwerk. Zes procent minder dan twee weken geleden en goed voor maar 39 procent van het aantal vluchten in 2019. Op basis van een scenario van 24 april ging Eurocontrol er van uit dat in oktober het vliegverkeer nog maar met 30 procent lager zou liggen dan vorig jaar. Momenteel is dat min 56 procent en Eurocontrol verwacht dat dat percentage pas na februari 2021 terug boven de 50 procent kan uitkomen.

Als we kijken naar de intercontinentale markt zien we dat het vliegverkeer tussen Europa en Centraal- en Zuid-Afrika momenteel het beste presteert. Die markt staat momenteel op min 45 procent van de normale capaciteit. Dat continent is, zeker op papier, het minst hard getroffen door de pandemie en als Afrika-specialist is dat goed nieuws voor Brussels Airlines. De maatschappij vliegt nu al, met uitzondering van Luanda, terug naar al haar vaste Afrikaanse bestemmingen. Die capaciteit wil de maatschappij vanaf oktober en december verder verhogen richting 80 procent van de normale capaciteit.

De vluchten tussen Europa en Noord- en Centraal-Amerika en het Midden-Oosten liggen momenteel op zo’n min 70 procent. Die naar Zuid-Amerika op min 80 procent en die naar Azië op min 60 procent.

Als we kijken naar de andere continentale markten zien we daar veel betere cijfers. De binnenlandse markt in de Verenigde Staten ligt momenteel nog maar 47 procent lager ten opzichte van vorig jaar. In China gaat het met het binnenlands vliegverkeer uitstekend. De binnenlandse markt is volledig hersteld en zit terug op het niveau van voor de coronacrisis. Het virus is daar ook sterk onder controle met een sterke en vooral snelle heropflakkering van het vliegverkeer.

Momenteel is de drukste luchthaven van Europa die van Amsterdam. Dinsdag werden er van en naar die luchthaven 560 vluchten uitgevoerd. Brussel staat momenteel op de 24ste plaats van drukste Europese luchthavens, voornamelijk dankzij de forse stijging van het aantal vrachtvluchten. Op dinsdag werden er op de nationale luchthaven 168 vluchten uitgevoerd. Daarmee staat Brussel op gelijke hoogte met luchthavens zoals die van Zürich (173 vluchten) en Wenen (165 vluchten).

Meer luchthavens bereiden zich intussen voor op een tijdperk waarin testing een zeer belangrijke rol zal gaan spelen. In Frankrijk gaan de luchthavens zich klaarmaken voor massale en snelle testing. De Parijse luchthavens zouden daarvoor tegen eind oktober al klaar moeten zijn. Ook op Londen Heathrow en Wenen wordt alles in het werk gesteld om in de toekomst op grotere schaal sneltesten uit te voeren. Voor de Europese luchtvaartmaatschappijen en luchthavens is een efficiënte testing van passagiers op grote schaal voor de vlucht de weg uit deze grote crisis. Enkel moeten de verschillende Europese overheden nog mee op die trein springen. Pas dan kan de Europese luchtvaart voorzichtig aan een herstel beginnen.