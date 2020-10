British Airways Boeing 747 ingezet als tv- en filmset

Vandaag zal er een British Airways Boeing 747-400 overgevlogen worden van Cardiff naar Dunsfold Aerodrome. Daar zal de kist beginnen aan haar tweede leven als tv- en filmset.

De G-CIVW zal vertrekken om 13:30 uur vanaf de luchthaven van Cardiff met vluchtnummer BA1978E en zal landen in Dunsfold om 14:15 uur.

Eens het toestel veilig en wel aan de grond staat, zal de kist overgedragen worden aan de lokale luchthaven waar hij zal gebruikt worden als filmset en trainingsfaciliteit. Het vliegtuig zal haar livery (Chatham Dockyard) behouden en zal publiek tentoongesteld worden waar bezoekers de omvang van de Queen Of The Skies van dichtbij kunnen ervaren.

Dunsfold Aerodrome heeft ervoor gekozen om een 747 aan te kopen omwille van haar speciale band met de filmindustrie. In haar tweede leven zal de Queen nog meer voor de camera verschijnen aangezien ze nu gebruikt zal worden om binnen- en buitenopnames te maken voor zowel films al tv-series.

“De 747 is een uniek en belangrijk stukje luchtvaartgeschiedenis en we zijn verheugd om dit gepensioneerde vliegtuig op Dunsfold Aerodrome in ontvangst te nemen. Terwijl G-CIVW niet langer zal vliegen, blijft het vliegtuig behouden en krijgt het een tweede leven in de wereld van tv en film, training en speciale evenementen. “ aldus Jim McAllister, CEO van Dunsfold Aerodrome.

De Victor Whiskey werd in dienst genomen op 15 mei 1998, ze voerde in totaal 11 424 vluchten uit goed voor 90 617 uur en meer dan 72 420 480 kilometer nadat het toestel haar laatste commerciële vlucht beëindigd had op 28 maart van dit jaar, werd het toestel overgevlogen naar Cardiff waar het voor een lange tijd gestockeerd werd, tot vandaag dus.