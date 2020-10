Air Belgium CEO: voer duidelijke en blijvende maatregelen in voor reizigers

Naar aanleiding van de vraag van de Belgische luchtvaart- en reissector eerder vandaag om antigeentests in te voeren op de Belgische luchthavens, roept de CEO van Air Belgium, Niky Terzakis, de nieuwe Belgische regering op om duidelijke en blijvende maatregelen te nemen voor reizigers. Alleen zo kan het vertrouwen terugkeren dat alle bedrijven in de sectoren nodig hebben.

Niky Terzakis, CEO van Air Belgium: “Air Belgium is niet blind voor wat er momenteel in ons land gebeurt. Uiteraard is het belangrijk dat de grootste aandacht vandaag naar de aanpak gaat om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Maar we mogen ook niet fatalistisch zijn en dezelfde fouten maken zoals in maart en april. We moeten durven vooruit kijken.”

“Vandaag zien we dat de luchtvaartmaatschappijen er alles aan gedaan hebben om passagiers veilig te kunnen vervoeren. Maar reizigers worden voortdurend ontmoedigd door wisselende reisadviezen, kleurcodes en onzekerheden over o.a. reisbijstand enz. Het resultaat daarvan is dat vliegtuigen bijzonder moeilijk gevuld raken, ook al gaat het om reizen die pas weken en soms maanden later zullen plaatsvinden. En ook al krijgen de reizigers in geval van een annulatie hun geld steeds volledig terug, zoals dat bij Air Belgium het geval is. Voor een luchtvaartmaatschappij is het uiterst belangrijk om haar vluchten ruim van tevoren goed te kunnen plannen. Ook voor reizigers is dit van belang. Dit is echt nodig om als bedrijf te kunnen blijven functioneren en, eens we dit virus onder controle krijgen, weer te kunnen reizen.”

“Zowel de luchtvaart, als de toeristische sector in zijn geheel, bevinden zich momenteel in een onhoudbare situatie. Ik roep de nieuwe regering daarom op om zo snel als mogelijk te werk te maken van een herstelplan voor de sector. Mijn idee daarover is duidelijk: voer duidelijke, blijvende maatregelen in voor reizigers, zoals dat ook na de aanslagen van 11 september 2001 is gebeurd. De luchtvaartsector en de reizigers moeten een minimum aan garanties kunnen krijgen zodat ze weer met vertrouwen en in alle rust kunnen reizen. En dit op lange termijn. Ik vraag om een krachtig signaal van de overheid en benadruk ook graag dat de luchtvaartmaatschappijen er 100% klaar voor zijn. Of we het nu willen of niet, vliegreizen is meer dan ooit het veiligste middel van openbaar vervoer in tijden van COVID-19. Sta veilige vliegreizen toe.”