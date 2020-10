Nordic vliegt volgende zomer rechtstreeks vanuit Brussel naar de Lofoten

Het reisbureau Nordic, gespecialiseerd in reizen naar Scandinavië, legt voor volgende zomer voor haar reizigers een rechtstreekse vlucht in vanuit Brussel naar de Lofoten in Noorwegen. Het bedrijf werkt hiervoor samen met Brussels Airlines. Nordic werkt al enkele jaren samen met de Belgische maatschappij voor vluchten naar Lapland tijdens de winter.

Volgende zomer kan wie een reis heeft geboekt bij Nordic rechtstreeks vanaf Brussels Airport naar de Lofoten vliegen. Er komt een wekelijkse vlucht naar de prachtige Noord-Noorse eilanden met Brussels Airlines.

Vanaf zondag 27 juni en tot en met 22 augustus 2021 wordt er elke zondag een vlucht uitgevoerd vanuit Brussel naar de luchthaven van Harstad/Narvik in Evenes. De reistijd bedraagt zo’n 3 uur.

Nordic en Brussels Airlines werken al enkele jaren samen voor vluchten naar Lapland. Nu wordt er ook samengewerkt voor reizen naar de Lofoten.