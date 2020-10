Sonaca 200 verongelukt in Turkije

Op 22 oktober is in de buurt van het Turkse Hezarfen airfield (LTBW) een Sonaca 200 Trainer Pro tijdens de landing verongelukt. Hierbij kwam de piloot om het leven.

Via Turkse media is bekend geraakt dat een sonaca 200 Trainer Pro in Turkije is verongelukt, dit mogelijks door motorproblemen. Hierbij is de leerling piloot zwaar gewond geraakt maar is later in het ziekenhuis overleden. Het toestel geregistreerd als TC-UUG was eigendom van het Turkse Ayjet Flight School.

Het Turkse Ayjet Flight School was één van de eerste klanten bij het Belgische Sonaca waar het een bestelling plaatste voor achtien toestellen.