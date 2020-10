Afgelopen vrijdag is op Brussels Airport een B777 van Ethiopian Cargo geland met aan boord een 500-tal jonge alpaca’s. De dieren werden overgevlogen vanuit een Chileense alpacaboerderij met een B777F van Ethiopian Cargo vanuit Santiago via Lagos naar Brussel. Nadien werden de dieren via de weg naar Nederland vervoerd.

Foto’s door Brussels Airport