FLYINGGROUP investeert 5 miljoen euro in hoofdkwartier Antwerpen

FLYINGGROUP heeft 5 miljoen euro geïnvesteerd in haar nieuwe hoofdkwartier op de luchthaven van Antwerpen, dat vandaag werd voorgesteld. Het bedrijf verwacht dat de vluchtactiviteiten dit jaar met 25 procent zullen inkrimpen als gevolg van de coronacrisis maar verwacht voor volgend jaar terug meer activiteiten dan het jaar 2019.

Vandaag heeft het in Antwerpen gebaseerde FLYINGGROUP officieel haar nieuw hoofdkwartier in gebruik genomen. Het gebouw werd volledig gerenoveerd en energieneutraal gemaakt. Het bedrijf investeerde daarvoor zo’n 5 miljoen euro. Het met zonnepanelen uitgeruste gebouw zal met het energieoverschot dat ze genereert onder andere ook haar bedrijfswagens en fietsen kunnen voorzien van energie. Meer foto’s kan je alvast in deze fotoreeks bekijken.

Voor dit jaar verwacht het bedrijf, dat basissen heeft in verschillende Europese landen en wereldwijd actief is, een krimp van de vluchten van zo’n 25 procent. Het effect daarvan op de totale omzet zal echter een stuk lager liggen. Dat komt omdat FLYINGGROUP ook voor een deel van z’n inkomsten kan rekenen op de stabielere opbrengsten van het aircraft management en maintenance-gedeelte.

Tijdens de afgelopen zomermaanden was er wel al meer vluchtactiviteit dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook voor volgend jaar verwacht het bedrijf een stevig herstel met organische groei ten opzichte van het jaar 2019. Het bedrijf telt momenteel een vloot van 42 vliegtuigen en wil dat aantal opvoeren naar 55-56 toestellen eind 2021.